ЗСУ просунулися на Запорізькому напрямку і в деяких місцях прорвали першу лінію оборони росіян – ISW

ЗСУ просунулися на Запорізькому напрямку і в деяких місцях прорвали першу лінію оборони росіян – ISWЧитати цю новину російською мовою
4 червня українські сили провели локальні наземні атаки і, як повідомляється, досягли обмежених тактичних успіхів на заході Донецької області та сході Запорізької області.
Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).
Там посилаються на геолокаційні кадри, опубліковані 4 червня, на яких видно, що механізовані українські сили просунулися на північний схід від Рівнополя.
Російські блогери стверджували, що ЗСУ атакували у напрямку Приютного та Макаріївки та захопили Новодарівку та Нескучне.
Деякі російські блогери стверджували, що українські сили прорвали першу лінію російської оборони і просунулися на цій ділянці на відстані від 500 метрів до 3 кілометрів.
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- 05.06.2023 06:27
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