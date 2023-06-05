ЗСУ просунулися на Запорізькому напрямку і в деяких місцях прорвали першу лінію оборони росіян – ISW

4 червня українські сили провели локальні наземні атаки і, як повідомляється, досягли обмежених тактичних успіхів на заході Донецької області та сході Запорізької області.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

Там посилаються на геолокаційні кадри, опубліковані 4 червня, на яких видно, що механізовані українські сили просунулися на північний схід від Рівнополя.

Російські блогери стверджували, що ЗСУ атакували у напрямку Приютного та Макаріївки та захопили Новодарівку та Нескучне.

Деякі російські блогери стверджували, що українські сили прорвали першу лінію російської оборони і просунулися на цій ділянці на відстані від 500 метрів до 3 кілометрів.