Окупанти вночі завдали удару по Україні: ППО збила всі 35 ракет

Україна
06.06.2023 06:41
Уночі 6-го червня в період з 00:30 по 04:00 год окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555.
Про це повідомили Повітряні сили.
Атакували традиційно – з району Каспійського моря із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.
Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України знищено усі 35 крилатих ракет.
Більшість Х-101/Х-555 прямувала у напрямку столиці – в зону відповідальності повітряного командування «Центр».
Киев
Коментарі до цієї новини: