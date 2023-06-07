На Бахмутському напрямку ЗСУ пішли у наступ, – Міноборони

На Бахмутському напрямку українські війська перейшли з оборони в наступ.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

“За добу, що минула, маємо просування на різних ділянках Бахмутського напрямку від 200 до 1100 метрів”, – зазначила вона.

Ворог на цьому напрямку перейшов до оборони, намагаючись утримати займані позиції. Наразі росіяни стягують свої резерви з глибини для захисту.

Маляр додала, що вагнерівці залишаються подекуди у тилових підрозділах. Станом на зараз бойові дії веде регулярна армія РФ, задіює десантно-штурмові загони.