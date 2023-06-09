Росіяни вночі атакували Україну дронами та ракетами

У ніч проти п'ятниці, 9 червня, росіяни атакували Україну дронами і, можливо, ракетами.

За інформацією Telegram-каналів моніторингу повітряного простору, ймовірно, дрони були запущені росіянами з південного сходу, з боку Азовського моря та з півночі.

У Дніпропетровській області було чути вибухи – імовірно, спричинені вогнем української ППО по безпілотникам.

Крім того, моніторингові канали інформували, що російські стратегічні бомбардувальники попрямували до регіону Каспійського моря – їх звичайні позиції для запуску ракет Україною.

Також місцеві ЗМІ повідомляли про звуки вибухів, які чути у багатьох регіонах, включаючи захід країни. За попередньою інформацією, яка потребує перевірки, може йтися про роботу систем ППО.

Повідомлення надходили, зокрема, із Рівненської, Житомирської, Волинської, Львівської областей.