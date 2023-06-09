Росіяни вночі атакували Україну дронами та ракетами

Росіяни вночі атакували Україну дронами та ракетамиЧитати цю новину російською мовою
У ніч проти п'ятниці, 9 червня, росіяни атакували Україну дронами і, можливо, ракетами.
За інформацією Telegram-каналів моніторингу повітряного простору, ймовірно, дрони були запущені росіянами з південного сходу, з боку Азовського моря та з півночі.
У Дніпропетровській області було чути вибухи – імовірно, спричинені вогнем української ППО по безпілотникам.
Крім того, моніторингові канали інформували, що російські стратегічні бомбардувальники попрямували до регіону Каспійського моря – їх звичайні позиції для запуску ракет Україною.
Також місцеві ЗМІ повідомляли про звуки вибухів, які чути у багатьох регіонах, включаючи захід країни. За попередньою інформацією, яка потребує перевірки, може йтися про роботу систем ППО.
Повідомлення надходили, зокрема, із Рівненської, Житомирської, Волинської, Львівської областей.
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- 09.06.2023 07:08
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