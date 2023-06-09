Вночі ППО знищила ворожі дрони та ракети

У ніч на 9-го червня 2023 року в період з 22:00 по 04:00 російські окупанти завдали удару іранськими ударними дронами «Shahed-136/131» та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55 по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Пуски «шахедів» здійснювались з південного напрямку, крилатих ракет – з району Каспійського моря, із чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

Протягом атаки запущено до 16 ударних БпЛА та шість крилатих ракет повітряного базування.

Силами та засобами ППО знищено 4 крилаті ракети Х-101/Х-55, 10 ударних дронів «Shahed-136/131», «Ланцет» та чотири БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10», «Supercam».

Також близько 20:00 години 8 червня противник завдав ударів з Чорного моря двома ракетами «Калібр» по одному з цивільних об’єктів на Черкащині.