Шойгу наказав усім «добровольцям» підписати контракт із міноборони РФ

Шойгу наказав усім «добровольцям» підписати контракт із міноборони РФЧитати цю новину російською мовою
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав усім російським «добровольчим формуванням» підписати контракт із Міноборони.
Про це повідомили у прес-службі міноборони РФ. Контракти мають бути підписані до 1 липня 2023 року.
У повідомленні сказано, що укладання контрактів надасть «добровольчим формуванням» «необхідний правовий статус, створить єдині підходи до організації всебічного забезпечення та виконання ними завдань».
У пресрелізі не уточнюється, про які «добровольчі формування» йдеться, проте міноборони у своїх офіційних повідомленнях називало бійців ПВК Вагнера «добровольцями штурмових загонів».
Наказ був підписаний на тлі публічного конфлікту засновника ПВК Євгена Пригожина з військовим керівництвом Росії.
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- 11.06.2023 11:35
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