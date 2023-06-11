Шойгу наказав усім «добровольцям» підписати контракт із міноборони РФ

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Шойгу наказав усім «добровольцям» підписати контракт із міноборони РФ
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав усім російським «добровольчим формуванням» підписати контракт із Міноборони.

Про це повідомили у прес-службі міноборони РФ. Контракти мають бути підписані до 1 липня 2023 року.

У повідомленні сказано, що укладання контрактів надасть «добровольчим формуванням» «необхідний правовий статус, створить єдині підходи до організації всебічного забезпечення та виконання ними завдань».

У пресрелізі не уточнюється, про які «добровольчі формування» йдеться, проте міноборони у своїх офіційних повідомленнях називало бійців ПВК Вагнера «добровольцями штурмових загонів».

Наказ був підписаний на тлі публічного конфлікту засновника ПВК Євгена Пригожина з військовим керівництвом Росії.

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  • 11.06.2023 11:35
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