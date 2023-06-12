Росія намагається применшити успіхи ЗСУ під час контрнаступу

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Росія намагається применшити успіхи ЗСУ під час контрнаступу
У вихідні українські війська провели наступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту і досягли успіхів, проте заяви про "прорив" поки що передчасні.

Про це пишуть експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

Українські війська досягли успіхів на заході Донецької області та у західній частині Запорізької області. Повідомлялося, що ЗСУ наступали на південь від Великої Новосілки та звільнили, зокрема, Макарівку, Нескучне, Благодатне, Сторожове та Новодарівку.

Російські джерела це підтвердили, але спробували применшити значимість успіхів українських військ. За їхніми словами, бої продовжуються у «сірій зоні» або в спірних районах, а українські військові діють у районах, які російські сили не повністю зайняли до початку контрнаступу Києва.

«Російські джерела, ймовірно, називають просування українських територій через російську оборону захопленням «сірих зон», щоб применшити успіхи України та не повідомляти про прорив українських сил через оборонні лінії», – пишуть експерти.

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  • 12.06.2023 06:53
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