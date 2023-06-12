Кім Чен Ин заявив про бажання триматися з Путіним за руки і будувати глобальний світ

Глава КНДР Кім Чен Ин направив вітання президенту РФ Володимиру Путіну з нагоди Дня Росії.

Про це повідомило KCNA.

Зокрема, в ньому говорилося, що «завдяки правильному рішенню та керівництву президента Росії боротьба російського народу щодо зриву ескалації загроз і викликів ворожих сил з метою позбавити Росію її суверенітету, безпеки та мирного життя вступила в нову вирішальну фазу».

“Шановний товариш Кім Чен Ин у своєму посланні підтвердив готовність прагнути до більш тісної стратегічної співпраці між КНДР та Росією, міцно тримаючись за руки з президентом Росії, відповідно до спільного прагнення народів двох країн до досягнення великої мети – побудувати могутню країну та надійну країну та надійно захистити глобальний мир та безпеку”, – сказано у публікації.