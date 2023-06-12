Поліція Запоріжжя оголошує набір до дитячого руху «Байда»

Поліція Запоріжжя оголошує набір до дитячого руху «Байда». Відбір стартує 14 червня в Запорізькій гімназії № 71. До участі запрошуємо дітей віком від 12 до 17 років.

З метою популяризації здорового способу життя та патріотичного виховання підростаючого покоління поліція Запоріжжя ініціювала дитячий рух «Байда».

14 червня розпочинається відбір дітей віком від 12 до 17 років. Охочих долучитись комісія чекає разом з батьками упродовж наступних чотирьох днів з 10:00 до 12:00 у Запорізькій гімназії № 71. Для безпеки учасників відбору захід відбуватиметься у бомбосховищі закладу.

Що мати із собою:

- медичну довідку (проба руф`є) за групою (основна/підготовча/спеціальна);

- табель успішності за останній навчальний рік із середнім балом не нижче за 7 (якщо середній бал нижчий, але дитина має достатній рівень фізичного розвитку та творчо обдарована – то остаточне рішення приймає комісія).

Відбір відбуватиметься у два етапи – співбесіда з дитиною та співбесіда з батьками.

За більш детальною інформацією звертайтеся за телефоном 0502663167 (начальник відділу ювенальної превенції поліції Запоріжжя Ольга Зінченко).

Дитячий рух подарує нових друзів та забезпечить корисне дозвілля вашої дитини.

Нагадаємо, в обласному главку поліції Запоріжжя підписали меморандум про співпрацю в межах впровадження та розвитку дитячого руху «Байда»