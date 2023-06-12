Комплексный логистический сервис: что в него входит, кроме доставки

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Комплексный логистический сервис: что в него входит, кроме доставки
Продажа товаров из Китая — популярная бизнес-модель, к которой обращаются многие украинские предприниматели.

Продажа товаров из Китая — популярная бизнес-модель, к которой обращаются многие украинские предприниматели. Пока собственное дело — это продажи нескольких единиц товаров через частные объявления, — легко обходиться собственными силами. Бизнес растет, расширяется и претендует на хороший доход? Правильным выбором станет доставка грузов из Китая под ключ.

Ассортимент сервисов

Отправка, доставка и получение груза — вершина айсберга в процессе организации закупок. Чтобы не пропустить ничего важного и получить ожидаемый результат в оговоренные сроки, стоит заручиться помощью профессионалов. Что предлагает логистический сервис Meest China, кроме услуги доставки грузов из Китая?

  • Консолидация или расконсолидация груза.

Чтобы сэкономить на доставке и обеспечить грамотную логистику, можно собрать заказанные у разных поставщиков товары в один груз. Или наоборот — если вы хотите обойти таможенную пошлину, один заказ делится на несколько более мелких. В Meest China не только готовы предоставить любую из этих услуг, но и помогут вам просчитать, какой вариант выгоднее в каждом конкретном случае.

  • Поиски поставщиков, общение с ними, контрольная закупка.

Главная сложность в ведении бизнеса с Китаем — удаленность от продавцов и языковой барьер. С этими факторами риска придется считаться, или избежать их, доверив посреднические услуги опытным специалистам. Представители Meest China найдут ассортимент под ваш запрос по выгодным ценам, а также проверят товары на соответствие описанию, пожеланиям заказчика. Возможен фото- и/или видеоотчет контрольного осмотра товаров. Если вашим партнером становится надежная компания, доставка грузов из Китая пройдет без задержек и проблем.

  • Упаковка и переупаковка.

Не каждый китайский поставщик ответственно подходит к упаковке грузов, которым предстоит проплыть, проехать или пролететь тысячи километров. На складе Meest China в Гуанчжоу ваш заказ тщательно переупакуют с учетом всех рисков будущей транспортировки.

  • Бумажная волокита

Самая сложная часть перевозки грузов из Китая — это оформление страховых и таможенных документов. Если ошибки будут допущены в договоре со страховщиком — украинский предприниматель рискует остаться ни с чем в случае утери или повреждения груза. Проблемы с декларацией и другими документами, которые потребует таможня, — прямой путь к штрафам, задержке груза на границе или его конфискации. Юристы, финансисты и брокеры надежного логистического сервиса решат все вопросы на высшем уровне, сэкономив время и нервы клиента.

Сервисы Meest China — это конструктор, который заказчик собирает сам, исходя из своих потребностей. Подробная консультация менеджера поможет определиться с итоговым пакетом услуг.

Источник: Власти.нет

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  • 12.06.2023 16:56

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