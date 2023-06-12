США запропонували додати до Ради безпеки ООН ще шість держав

США пропонують додати до Ради Безпеки ООН ще шість держав без надання їм права вето.

Про це повідомила The Washington Post.

Ця ініціатива спрямована на ефективне вирішення збройних конфліктів на кшталт української кризи.

«Лінда Томас-Грінфілд, представник президента Байдена в Організації Об’єднаних Націй, консультується з дипломатами зі 193 держав — членів організації, щоб дізнатися про потенційне розширення ради напередодні щорічної зустрічі світових лідерів у Нью-Йорку цієї осені», — сказано в публікації.

Раніше повідомлялося, що генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав реформувати Раду безпеки через конфлікт в Україні.