Росіяни атакували безпілотниками південь України

Вночі російські безпілотники знову атакували південь України.

Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

«Ворог атакує південь України безпілотними літальними апаратами. Також є загроза ракетного удару. Сили оборони працюють», – сказано в повідомленні.

Також вночі місцеві видання повідомили про вибухи в Одесі, по якій минулої ночі було завдано масованого удару. Внаслідок обстрілів тоді загинули троє людей.

Тривога на більшій частині території України, у тому числі Києві та області, за ніч оголошувалась кілька разів.