Росіяни атакували безпілотниками південь України

Росіяни атакували безпілотниками південь УкраїниЧитати цю новину російською мовою
Вночі російські безпілотники знову атакували південь України.
Про це повідомило Оперативне командування «Південь».
«Ворог атакує південь України безпілотними літальними апаратами. Також є загроза ракетного удару. Сили оборони працюють», – сказано в повідомленні.
Також вночі місцеві видання повідомили про вибухи в Одесі, по якій минулої ночі було завдано масованого удару. Внаслідок обстрілів тоді загинули троє людей.
Тривога на більшій частині території України, у тому числі Києві та області, за ніч оголошувалась кілька разів.
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- 15.06.2023 06:16
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