Путін заявив про знищення в Україні п’яти комплексів Patriot: але на озброєнні ЗСУ стоять лише три

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Путін заявив про знищення в Україні п’яти комплексів Patriot: але на озброєнні ЗСУ стоять лише три
Президент РФ Володимир Путін стверджує, що росіянам нібито вдалося вбити п'ять ЗРК Patriot під Києвом.

Військовими успіхами диктатор похвалився під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

«Якщо ми під Києвом знищили п’ять комплексів Patriot, то що нам варто знищити будь-яку будівлю та споруду в центрі Києва? Немає таких обмежень, ми не робимо цього з низки міркувань», – заявив Путін.

Однак Україна зараз має лише три батареї Patriot, які передали Німеччина, США та Нідерланди.

  • 10
  • 16.06.2023 18:47
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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