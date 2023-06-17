ЗСУ продовжують успішний наступ на трьох напрямках

16 червня українські сили продовжили контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту і, за повідомленнями, досягли успіхів.

Про це сказано у свіжому зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

Генеральний штаб України заявив, що українські сили провели успішні контрнаступальні операції на південний захід від Бахмута в районі Ступочок (приблизно за 12 км на південний захід від Бахмута); на заході Донецької області у районі Вугледару; на заході Донецької – сході Запорізької області на кордоні ділянки Левадне – Старомайорське; та на заході Запорізької області вздовж лінії Новоданилівка-Роботине.

На геолокаційних кадрах, опублікованих 15 червня, видно, що українські сили досягли незначних успіхів на північно-західній околиці Бахмута на захід від Ягідного, а російські блогери стверджували, що українські війська продовжували контратаки на північний захід, захід і південний захід від Бахмута.

Також в ISW звернули увагу на повідомлення російських блогерів про те, що українські сили продовжували атакувати позиції армії РФ на південь від Великої Новосілки на заході Донецької області, досягли успіхів у центральній частині Запорізької області на південь від Гуляйполя і розпочали наступальні дії на південний захід від Орєхова.