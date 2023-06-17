ЗСУ продовжують успішний наступ на трьох напрямках

ЗСУ продовжують успішний наступ на трьох напрямкахЧитати цю новину російською мовою
16 червня українські сили продовжили контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту і, за повідомленнями, досягли успіхів.
Про це сказано у свіжому зведенні Інституту вивчення війни (ISW).
Генеральний штаб України заявив, що українські сили провели успішні контрнаступальні операції на південний захід від Бахмута в районі Ступочок (приблизно за 12 км на південний захід від Бахмута); на заході Донецької області у районі Вугледару; на заході Донецької – сході Запорізької області на кордоні ділянки Левадне – Старомайорське; та на заході Запорізької області вздовж лінії Новоданилівка-Роботине.
На геолокаційних кадрах, опублікованих 15 червня, видно, що українські сили досягли незначних успіхів на північно-західній околиці Бахмута на захід від Ягідного, а російські блогери стверджували, що українські війська продовжували контратаки на північний захід, захід і південний захід від Бахмута.
Також в ISW звернули увагу на повідомлення російських блогерів про те, що українські сили продовжували атакувати позиції армії РФ на південь від Великої Новосілки на заході Донецької області, досягли успіхів у центральній частині Запорізької області на південь від Гуляйполя і розпочали наступальні дії на південний захід від Орєхова.
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- 17.06.2023 07:44
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