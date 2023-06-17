Байден підтримав вступ України до НАТО за спрощеною процедурою

Байден підтримав вступ України до НАТО за спрощеною процедуроюЧитати цю новину російською мовою
Президент США Джо Байден підтримав усунення однієї з перешкод для вступу України в НАТО - етап ПДЧ, - що значно спростить і скоротить процедуру приєднання до альянсу.
Про це повідомило CNN з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією.
За його словами, Байден був би готовий відмовитися від процедурного кроку під назвою План дій щодо членства.
Його вилучення стане невеликим кроком у полегшенні вступу України до оборонного альянсу, хоча США все ще не вважають членство Києва неминучим через реформи, які Україні ще потрібно провести, та конфлікт, який триває.
- 0
- 17.06.2023 09:24
Останні новини
СвітПутін заявив про знищення в Україні п’яти комплексів Patriot: але на озброєнні ЗСУ стоять лише три
18:47
Головне
Киев
Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Коментарі до цієї новини: