Байден підтримав вступ України до НАТО за спрощеною процедурою

Президент США Джо Байден підтримав усунення однієї з перешкод для вступу України в НАТО - етап ПДЧ, - що значно спростить і скоротить процедуру приєднання до альянсу.

Про це повідомило CNN з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією.

За його словами, Байден був би готовий відмовитися від процедурного кроку під назвою План дій щодо членства.

Його вилучення стане невеликим кроком у полегшенні вступу України до оборонного альянсу, хоча США все ще не вважають членство Києва неминучим через реформи, які Україні ще потрібно провести, та конфлікт, який триває.