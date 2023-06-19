В Міноборони підтвердили звільнення П’ятихаток і ще семи населених пунктів на півдні

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В Міноборони підтвердили звільнення П’ятихаток і ще семи населених пунктів на півдні
Сили оборони на півдні звільнили вісім населених пунктів і 113 квадратних кілометрів територій

Про це під час включення з Military Media Center повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.

«Наші Збройні Сили виконали на Таврійському напрямку більше 10 тисяч вогневих завдань», – сказала вона.

За словами Маляр, протягом минулого тижня в ході наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках підрозділи оперативно-стратегічного угрупування військ “Таврія” звільнили 8 населених пунктів.

  • Новодарівка,

  • Левадне,

  • Сторожеве,

  • Макарівка,

  • Благодатне,

  • Лобкове,

  • Нескучне,

  • Пʼятихатки.

В цілому підрозділи на таврійському напрямку просунулися в глибину  противника до 7 км. Звільнена на півдні  площа складає 113 кв. кілометрів.

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  • 19.06.2023 08:56
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