В Міноборони підтвердили звільнення П’ятихаток і ще семи населених пунктів на півдні

Сили оборони на півдні звільнили вісім населених пунктів і 113 квадратних кілометрів територій

Про це під час включення з Military Media Center повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.

«Наші Збройні Сили виконали на Таврійському напрямку більше 10 тисяч вогневих завдань», – сказала вона.

За словами Маляр, протягом минулого тижня в ході наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках підрозділи оперативно-стратегічного угрупування військ “Таврія” звільнили 8 населених пунктів.

Новодарівка,

Левадне,

Сторожеве,

Макарівка,

Благодатне,

Лобкове,

Нескучне,

Пʼятихатки.

В цілому підрозділи на таврійському напрямку просунулися в глибину противника до 7 км. Звільнена на півдні площа складає 113 кв. кілометрів.