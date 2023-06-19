В Міноборони підтвердили звільнення П’ятихаток і ще семи населених пунктів на півдні

В Міноборони підтвердили звільнення П’ятихаток і ще семи населених пунктів на півдніЧитати цю новину російською мовою
Сили оборони на півдні звільнили вісім населених пунктів і 113 квадратних кілометрів територій
Про це під час включення з Military Media Center повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.
«Наші Збройні Сили виконали на Таврійському напрямку більше 10 тисяч вогневих завдань», – сказала вона.
За словами Маляр, протягом минулого тижня в ході наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках підрозділи оперативно-стратегічного угрупування військ “Таврія” звільнили 8 населених пунктів.
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Новодарівка,
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Левадне,
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Сторожеве,
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Макарівка,
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Благодатне,
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Лобкове,
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Нескучне,
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Пʼятихатки.
В цілому підрозділи на таврійському напрямку просунулися в глибину противника до 7 км. Звільнена на півдні площа складає 113 кв. кілометрів.
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- 19.06.2023 08:56
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