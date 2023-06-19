У Молдові визнали проросійську партію «Шор» неконституційною: її розформовано

Судді Конституційного суду Молдови 19 червня винесли рішення на запит уряду про перевірку конституційності партії «Шор» - вони дійшли висновку, що партія порушила принципи, прописані в Конституції країни.

Про це повідомив NewsMaker.

Рішення ухвалене відповідно до четвертого пункту 41 статті Конституції, який свідчить: «Партії та інші суспільно-політичні організації, цілі чи діяльність яких спрямовані проти політичного плюралізму, принципів правової держави, суверенітету, незалежності та територіальної цілісності Республіки Молдова є неконституційними».

Голова КС Микола Рошка сказав, що з моменту винесення цього рішення партія «Шор» вважається розформованою.

Він також повідомив, що депутати цієї партії продовжать свій мандат, однак, як незалежні народні обранці без права приєднання до інших фракцій.

Аналогічна ситуація з представниками партії у органах місцевого управління всіх рівнів, включаючи Гагаузію.

«Списки кандидатів у парламент та місцеві органи, затверджені раніше, визнаються недійсними з моменту ухвалення рішення. Якщо є вакантний мандат, він залишається таким до кінця одинадцятого скликання парламенту», — сказав Рошка.