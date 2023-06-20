Росіяни атакували Київ “Шахедами”: збито два десятки цілей

Росіяни атакували Київ “Шахедами”: збито два десятки цілейЧитати цю новину російською мовою
Вночі 20 червня російські війська атакували Київ баражуючими боєприпасами Shahed.
Про це повідомили в КМВА.
Там зазначили, що, за звичною для масованих нападів БпЛА тактикою, дрони заходили на столицю хвилями, курсами із різних напрямків. Повітряна тривога тривала понад три години.
Силами і засобам нашої ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено майже два десятка ворожих цілей.
Інформації щодо потерпілих чи руйнування наразі не надходило. Дані оперативного зведення оновлюються і уточнюються.
В КМВА додали, що це лише друга атака іранськими дронами по Києву з початку місяця і перша за останні 18 днів.
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- 20.06.2023 06:43
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