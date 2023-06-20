Росіяни атакували Київ “Шахедами”: збито два десятки цілей

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Росіяни атакували Київ “Шахедами”: збито два десятки цілей
Вночі 20 червня російські війська атакували Київ баражуючими боєприпасами Shahed.

Про це повідомили в КМВА.

Там зазначили, що, за звичною для масованих нападів БпЛА тактикою, дрони заходили на столицю хвилями, курсами із різних напрямків. Повітряна тривога тривала понад три години.

Силами і засобам нашої ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено майже два десятка ворожих цілей.

Інформації щодо потерпілих чи руйнування наразі не надходило. Дані оперативного зведення оновлюються і уточнюються.

В КМВА додали, що це лише друга атака іранськими дронами по Києву з початку місяця і перша за останні 18 днів.

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  • 20.06.2023 06:43
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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