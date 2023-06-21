Українські війська можуть розпочати наступ через пересохле Каховське водосховище — BILD

Українські війська можуть піти в наступ дном пересохлого Каховського водосховища, якщо там зможе пройти техніка.

Таку думку висловив військовий оглядач BILD Юліан Рьопке.

«Український фронт несподівано став на 200 км довшим. Пересихання Каховського водосховища призвело до різкої зміни стратегічної ситуації на півдні України. Як для російської окупаційної армії, так і для українських захисників з’явилися нові можливості, але також нові небезпеки», — вважає експерт.

Ширина водосховища становить від 7 до 30 км. За оцінкою Рьопке, солдати вже зараз можуть пройти висохлим днем. Але незрозуміло, чи зможе там проїхати техніка. Колісна, напевно, ні, але гусенична — можливо, вважає журналіст.

«Тепер з’явилася можливість, що Україна наступатиме не тільки там, де росіяни чекали і де готували окопи та мінні поля протягом кількох місяців, але також і в зовсім іншому місці», – упевнений експерт.

За його словами, у наступ через водосховище можуть перейти і ЗС РФ, якщо захочуть повернути контроль над усією Херсонською областю України.