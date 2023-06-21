Глава МЗС Німеччини Бербок заявила про 30 років кумівства та корупції в Україні

Необхідно покласти край кумівству та корупції, які процвітали в Україні протягом 30 років, щоб говорити про можливий вступ до ЄС.

Як повідомило Bild, про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок на конференції в Лондоні, присвяченій повоєнному відновленню України.

За її словами, боротьба зі зловживаннями є обов’язковою умовою для можливого вступу країни до Євросоюзу.

Бербок зазначила, що Україна вже досягла успіхів у реформах, особливо у сфері ЗМІ та дотримання принципу верховенства права.

Вона додала, що позитивні зміни відбуваються «з неймовірною швидкістю», Німеччина активно їх підтримує.

«Але необхідні подальші кроки, щоб 30 рокам кумівства і, слід прямо сказати, корупції [...] було покладено край», — сказала Бербок.