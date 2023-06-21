Ірландський віскі: особливості стилю та тонкощі виготовлення

Irish Whiskey - один із найстародавніших стилів у світі.

Irish Whiskey – один із найстародавніших стилів у світі. Родзинка – потрійна дистиляція нескладеного ячменю, який часто змішують із зерновими культурами. Лише 10% продукції припадає на односолодовий віскі, решта — купаж. Продукт, виготовлений виключно на території Ірландії, має попит у США та Великобританії через гладкий смаковий профіль. Продаж ірландського віскі зріс на 150% за останні 5 років, так що настав час насолодитися оригінальними рецептами.

Ірландія VS Шотландія: хто перемагає у алкогольних перегонах

Шотландський скотч та ірландський віскі – найдавніші стилі дистильованого спирту. Де продукт створили вперше – предмет незагасаючих історичних суперечок. Відмінностей мало, але вони важливі:

В основі – ячмінь. Ірландія використовує нескладний продукт, тоді як Шотландія у процесі збагачує напій солодом. Ірландська віскі проходить потрійну дистиляцію. Скотч переважно переганяється двічі. Купажами славиться Ірландія, тоді як Шотландія – продуктами з позначкою «single malt», що означає «односолодовий». Смак також відрізняється. Ірландський віскі м’якший, у той час як скотч димний через торф.

Тонкощі виготовлення міцного спиртного напою в Ірландії

Виробничий процес регламентується правилами, розробленими 1880 року. На законодавчому рівні їх затвердили лише 1950 року.

Irish Whiskey – результат перегонки нескладеного ячменю. Якщо солод додають, то зерна сушать у закритій печі. Таким чином, у готовому напої відсутній димний аромат. Під час ферментації можна збагачувати сусло додатковими мікроорганізмами, які сприяють перетворенню крохмалю на цукор. Потім спирт відправляють на потрійну перегонку. В основному використовують перегінні куби безперервної дії.

Відповідно до чинного законодавства, віскі витримується у бочках не менше 3-х років. Допустимо користуватися як новими, так і старими бочками. В останніх часто перед цим зберігається бурбон чи херес. Ірландський віскі зазвичай розливається у пляшки з міцністю 40% алкоголю за обсягом. Іноді на прилавках зустрічається Потін (Potcheen). Це самогон. Дистильований спирт не відповідає віковим нормам, тому продається під окремою торговою маркою.

Різновиди ірландського віскі

Blended. Приблизно 90% продукції – купаж. Позначка свідчить у тому, що у складі як солодова, а й злакова продукція. Single Malt. Виготовляють у межах однієї гуральні. Міститься лише солод. Single Pot Still. Суміш складеного та нескладеного ячменю, що пройшов дистиляцію у перегінних кубах. Цей стиль віскі є унікальним і виготовляється тільки в Ірландії. Grain. Легкий варіант із ноткою злакових культур. Серед найбільш використовуваних – кукурудза та пшениця. Single Grain. Не відрізняється за характеристиками попереднього. Різниця в тому, що застосовується один рис, а не суміш.

Сучасні виробники ірландського віскі експериментують із нормами, зернами, різними типами бочок. Так що покупцям варто ознайомитися з різними напоями, щоб знайти потрібний стиль.