ЗСУ наступають на Мелітопольському і Бердянському напрямках: яка там ситуація

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ЗСУ наступають на Мелітопольському і Бердянському напрямках: яка там ситуація
На півдні наступ Сил оборони триває, українські військові поступово просуваються вперед, мають часткові успіхи, відтісняють противника і вирівнюють фронт.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, ворог підтягує та застосовує резерви, намагається відновити втрачені позиціі. При цьому несе великі втрати.

На сході протягом доби Сили оборони вели як оборонні так і наступальні дії.

“Наші сили оборони продовжують ефективно стримувати наступ російських військ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Маріїнському напрямках. На жоден метр ворог не просунувся. На всіх напрямках тривають бої”, – уточнила Маляр.

Вона додала, що найважче зараз на Лиманському напрямку в районах Діброва, Серебрянське лісництво та Григорівка Донецької області.

Сили оборони України протягом доби вели наступальні дії на напрямку Білогорівка – Діброва, мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

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  • 22.06.2023 19:15
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