Заборгував навіть власній родині – з фейковим генералом Марчуком судиться матір його дітей

Зразковий образ бізнесмена, людини зі зв’язками в органах влади та гарного батька Максим Марчук створює собі вже давно.

Втім, всі його містифікації розсипаються просто на очах. Виявляється, замовні статті в інтернеті с фотографіями «щасливої родини» — то теж фейк. В якийсь момент Марчук почав публікувати фото одразу з чотирьома дітьми, водив їх за ручки по торгівельних центрах та удавав із себе зразкового батька. Та ж ось з’ясовується, що насправді діти йому слугували виключно для піару та замовних статей — насправді ж їхня матір Чуприна Тетяна Миколаївна через суд намагається стягнути аліменти на спільних з Марчуком дітей. Платити гроші «успішний бізнесмен» не хоче. І навіть більше — настільки не горить утримувати власних нащадків, що змушувати його доводиться в судовому порядку, повідомляє From-ua.

Але це не єдині борги, які у Марчука вимагають повернути через суд. Мільйон гривень з нього намагається стягнути поліція в судовому порядку. Виявилося, що за охорону, з якою для підтримання іміджу всюди ходив шахрай, він не платив. Мільйон гривень заборгував Поліції охорони в Київській області. Так само до суду дійшла справа і за позовом жінки, в якої орендував квартиру та знову ж не платив. Паралельно кошти за неповерненими кредитами у нього вимагають два українських банки. Тим часом Марчук продовжує привласнювати гроші шахрайським шляхом. Двісті тисяч за допомогою злочинної схеми так званий бізнесмен буквально видурив у медпрацівника. Ошукати цього разу йому вдалося лікаря Ємця. Після зустрічі з Марчуком той залишився з порожніми кишенями, а афериста більше не бачив.

В рамках своєї шахрайської діяльності Марчук розповсюджує про себе абсурдні дані. Одне з останнього — це те, що його нібито можуть призначити головою СВР. Зрозуміло, що ні в яку розвідку, тим паче, на посаду керівника, ніхто його брати не збирався. Тоді Марчук вигадав нову легенду — став сам себе називати генералом ЗСУ. Почав з’являтися у військовій формі та фотографуватися зі справжніми військовими.

Втім, генералом він називає себе не лише сам — цю версію підтримують такі ж, як він, аферисти Ігор Мізрах і Михайло Майман. До нас потрапив запис телефонної розмови, в якій обговорюється чергова сумнівна оборудка, ключову роль в ній мав зіграти саме Марчук.

Співрозмовники на запису — такі саме шахраї, як і сам Марчук. Один з них — Михайло Майман, він же Помогайбо, видаває себе за волонтера, ветерана АТО та під цим прикриттям здійснює різні афери. В реальності ж Маймана підозрюють у привласненні грошей, допомоги, яку збирав на нібито волонтерських засадах. Колишні підлеглих та навіть нардепи взагалі називали його ряженим шахраєм та звинувачували в тому, що він інсценує відео боїв з власною участю.

Другий фігурант Ігор Мізрах вже в СІЗО за підозрою в рейдерстві. Він так само, як і «генерал» любить вигадувати собі різноманітні прикриття — в мережі його називають і політтехнологом, і музичним продюсером, і викладачем. Але у слідчих інша думка. По цій же справі щодо рейдерського захоплення Хорольського заводу дитячого харчування фігурантом проходить і Максим Марчук. Втекти від кримінальної відповідальності цього разу йому наврядчи вдасться, адже слідчі говорять про серйозний об’єм доказів по справі та продовжують розслідування. До того ж, це рейдерське захоплення набуло неабиякого резонансу — вже відреагували і антикорупційні громадські організації.

Тому багаторічна шахрайська кар’єра Марчука з обдуренням людей, сумнівними схемами, в яких він використовував навіть фонд гарантування вкладів, — вже на стадії завершення.

Отож найближчим часом Марчук таки буде змушений піти на дно та зупинити торгівлю «лівими акціями» й інші афери. Зараз він під пильним наглядом оперативників і слідчих, а простору для шахрайських маневрів вже не лишилося.

Цього разу доведеться відповідати і за рейдерство, і за зв’язки з криміналом та колишнім чиновником РФ, які були задіяні в схемі Мізраха. Відкупитися від такого «генералу» Марчуку наврядчи вдасться

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Зразковий образ бізнесмена, людини зі зв’язками в органах влади та гарного батька Максим Марчук створює собі вже давно. Втім, всі його містифікації розсипаються просто на очах. Виявляється, замовні статті в інтернеті с фотографіями «щасливої родини» — то теж фейк. В якийсь момент Марчук почав публікувати фото одразу з чотирьома дітьми, водив їх за ручки по торгівельних центрах та удавав із себе зразкового батька. Та ж ось з’ясовується, що насправді діти йому слугували виключно для піару та замовних статей — насправді ж їхня матір Чуприна Тетяна Миколаївна через суд намагається стягнути аліменти на спільних з Марчуком дітей. Платити гроші «успішний бізнесмен» не хоче. І навіть більше — настільки не горить утримувати власних нащадків, що змушувати його доводиться в судовому порядку, повідомляє From-ua.

Але це не єдині борги, які у Марчука вимагають повернути через суд. Мільйон гривень з нього намагається стягнути поліція в судовому порядку. Виявилося, що за охорону, з якою для підтримання іміджу всюди ходив шахрай, він не платив. Мільйон гривень заборгував Поліції охорони в Київській області. Так само до суду дійшла справа і за позовом жінки, в якої орендував квартиру та знову ж не платив. Паралельно кошти за неповерненими кредитами у нього вимагають два українських банки. Тим часом Марчук продовжує привласнювати гроші шахрайським шляхом. Двісті тисяч за допомогою злочинної схеми так званий бізнесмен буквально видурив у медпрацівника. Ошукати цього разу йому вдалося лікаря Ємця. Після зустрічі з Марчуком той залишився з порожніми кишенями, а афериста більше не бачив.

В рамках своєї шахрайської діяльності Марчук розповсюджує про себе абсурдні дані. Одне з останнього — це те, що його нібито можуть призначити головою СВР. Зрозуміло, що ні в яку розвідку, тим паче, на посаду керівника, ніхто його брати не збирався. Тоді Марчук вигадав нову легенду — став сам себе називати генералом ЗСУ. Почав з’являтися у військовій формі та фотографуватися зі справжніми військовими.

Втім, генералом він називає себе не лише сам — цю версію підтримують такі ж, як він, аферисти Ігор Мізрах і Михайло Майман. До нас потрапив запис телефонної розмови, в якій обговорюється чергова сумнівна оборудка, ключову роль в ній мав зіграти саме Марчук.

Співрозмовники на запису — такі саме шахраї, як і сам Марчук. Один з них — Михайло Майман, він же Помогайбо, видаває себе за волонтера, ветерана АТО та під цим прикриттям здійснює різні афери. В реальності ж Маймана підозрюють у привласненні грошей, допомоги, яку збирав на нібито волонтерських засадах. Колишні підлеглих та навіть нардепи взагалі називали його ряженим шахраєм та звинувачували в тому, що він інсценує відео боїв з власною участю.

Другий фігурант Ігор Мізрах вже в СІЗО за підозрою в рейдерстві. Він так само, як і «генерал» любить вигадувати собі різноманітні прикриття — в мережі його називають і політтехнологом, і музичним продюсером, і викладачем. Але у слідчих інша думка. По цій же справі щодо рейдерського захоплення Хорольського заводу дитячого харчування фігурантом проходить і Максим Марчук. Втекти від кримінальної відповідальності цього разу йому наврядчи вдасться, адже слідчі говорять про серйозний об’єм доказів по справі та продовжують розслідування. До того ж, це рейдерське захоплення набуло неабиякого резонансу — вже відреагували і антикорупційні громадські організації.

Тому багаторічна шахрайська кар’єра Марчука з обдуренням людей, сумнівними схемами, в яких він використовував навіть фонд гарантування вкладів, — вже на стадії завершення.

Отож найближчим часом Марчук таки буде змушений піти на дно та зупинити торгівлю «лівими акціями» й інші афери. Зараз він під пильним наглядом оперативників і слідчих, а простору для шахрайських маневрів вже не лишилося.

Цього разу доведеться відповідати і за рейдерство, і за зв’язки з криміналом та колишнім чиновником РФ, які були задіяні в схемі Мізраха. Відкупитися від такого «генералу» Марчуку наврядчи вдасться