Вночі росіяни атакували Україну ракетами та дронами: вибухи лунали у Запоріжжі і на Хмельниччині

Вночі 23 червня російські терористи нанесли черговий масований ракетний та авіаційний удар по Україні, застосувавши крилаті ракети Х-101/Х-555 та дроні-камікадзе типу “Shahed”.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Там додали, що інформація про наслідки цієї атаки уточнюється.

На початку ночі моніторингові канали повідомили про запуск крилатих ракет із російських бомбардувальників у регіоні Каспійського моря. Повітряні сили України уточнили, що ракети летять у напрямку на південний схід країни, але можуть змінити курс.

У східних областях країни, від Одеської на півдні до Сумської на півночі було оголошено повітряну тривогу.

Перед цим надійшли повідомлення про пуски ракет із систем С-300 по Запоріжжю та вибухи в обласному центрі.

На додаток до крилатих ракет російська армія, за повідомленнями українських джерел, запустила дрони-камікадзе.

Моніторингові канали та Повітряні сили України повідомили про «шахеди», які летять із південного напрямку.

За деякий час стало відомо, що крилаті ракети, запущені на початку ночі російськими стратегічними бомбардувальниками, долетіли до заходу України.

Українські Telegram-канали моніторингу повітряного простору повідомили про ракети над Львівською областю, про стрілянину ППО в розташованій на схід Хмельницькій області, а також про те, що частина ракет повернула на північ, на Рівненську область.

Зранку Повітряні сили повідомили, що усі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555, випущені цієї ночі по Україні, було знищено протиповітряною обороною, більшість на Хмельниччині.

Крім того, захисники неба знищили розвідувальний БпЛА не встановленого типу.

Повітряні сили уточнили, що вночі 23 червня противник завдав удару по Україні з літаків стратегічної авіації. Цього разу атаку спрямовано на військовий аеродром у Хмельницькій області.

Пуски здійснювались близько опівночі з Каспійського моря із чотирьох бомбардувальників Ту-95мс.