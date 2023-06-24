Росія завдала масований ракетний удар по містам України: є загиблі

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Росія завдала масований ракетний удар по містам України: є загиблі
Росіяни завдали чергового масованого ракетного удару по містах України цієї ночі - вибухи пролунали у Києві, Харкові, Дніпрі, Кривому Розі і Миколаєві. В результаті атаки є руйнування, жертви та поранені цивільні.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ попередили про запуск крилатих ракет зі стратегічної авіації з району акваторії Каспійського моря до РФ. Крім того, повідомлялося про загрозу атак із застосуванням ударних дронів.

Пізніше почали з’являтися дані про роботу протиповітряної оборони у низці регіонів, де також повідомлялося про звуки вибухів.

Київ

У столиці цієї ночі уламки збитої ракети влучили у житлову висотку у Солом’янському районі. Так, за даними столичної влади, у 24-поверховій будівлі було пошкоджено квартири на 16, 17 та 18 поверхах. Крім того, було пошкоджено близько 40 автомобілів, які припарковані на стоянці у дворі.

Також стало відомо про постраждалих, а вже вранці – і про жертви.

За словами начальника Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергія Попка, загинуло двоє людей – їхні тіла були виявлені на місці події.

Ще 11 людей постраждали. Трьох госпіталізовано, а решту медичну допомогу надавали на місці. Врятовано 24 особи, з них 3 деблоковано з-під завалів та 1 людину деблоковано з ліфта.

«Сталося часткове руйнування будівельних конструкцій на 16, 17, 18, 19 поверхах (18-більше) будівлі з займаннями окремими осередками по поверхах. Пожежу було локалізовано о 04.40 і ліквідовано о 06:30″, – розповів чиновник.

До ліквідації наслідків було залучено 90 осіб та 22 одиниці техніки ДСНС у т. ч. два кінологічні розрахунки. На місці працюють психологи ДСНС.

Пізніше в КМВА поінформували, що цієї ночі у повітряному просторі біля столиці нашої ППО було збито понад 20 ворожих ракет.

Дніпро

У Дніпрі також лунали вибухи цієї ночі. За словами мера міста Бориса Філатова, росіяни метою своєї атаки обрали саме цивільний приватний сектор.

Внаслідок цієї атаки в Дніпрі було повністю зруйновано кілька будинків.

«Вночі в області було гучно від вибухів. Ворог масовано атакував Дніпропетровщину. За попередніми даними, 9 крилатих ракет і 3 безпілотники захисники з ПвК «Схід» збили. На жаль, є й влучання у Дніпрі. І знову ціль рашистських злочинців – приватний сектор», – повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

Так, постраждали 8 людей, серед них двоє дітей (хлопці 9 та 16 років). Четверо людей госпіталізовані, додав чиновник.

«Вщент знищені 4 приватні будинки. Ще 25 – пошкоджені. Побиті 5 господарських споруд. Понівечені майже два десятки авто та газогін», – розповів він.

Крім того, у Дніпрі був «прильот» по інфраструктурному об’єкту, є руйнування.

Харків

У Харкові ворожих ударів було завдано по Слобідському району міста. За попередньою інформацією, росіяни для атак використовували ракети комплексу С-300.

За словами голови Харківської ОВ Олега Синегубова, було зафіксовано попадання в газову трубу, внаслідок чого виникла пожежа.

На місці події працювали підрозділи ДСНС. Даних про постраждалих не надходило.

Кривий Ріг

Вибухи також пролунали у Кривому Розі Дніпропетровської області на тлі повітряної тривоги.

Місцева влада поки не розкриває деталей. Дані про можливі наслідки будуть розкриті пізніше.

  • 55
  • 24.06.2023 08:21
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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