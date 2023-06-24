Хочемо отримати Герасимова та Шойгу: бойовики “Вагнера” захопила владу в Ростові та рушили на Москву

Читати цю новину російською мовою
Хочемо отримати Герасимова та Шойгу: бойовики “Вагнера” захопила владу в Ростові та рушили на Москву
Менше 10 години знадобилося бойовикам ПВК «Вагнер», значну частину яких становлять помиловані президентом Путіним за участь у війні проти України злочинці, щоб захопити владу в одному з найбільших міст півдня Росії — Ростові-на-Дону.

У п’ятницю ввечері глава «Вагнера» Євген Пригожин звинуватив російських військових в обстрілі «вагнерівців», які відпочивали в тилу, і пообіцяв закликати до відповіді чиновників Міноборони, починаючи з міністра Сергія Шойгу. Пізніше в одному з аудіо-повідомлень у своєму телеграм-каналі Пригожин уточнив, що його бойовики прямують до Ростова, де розташовані штаби Південного військового округу та «спеціальної військової операції» проти України.

Міноборони заявило, що твердження Пригожина про обстріл бойовиків «Вагнера» не мають жодних підстав. У зв’язку із цими заявами ФСБ Росії порушило проти Пригожина кримінальну справу за фактом призову до збройного заколоту.

На ранок жителі Ростова почали викладати в соціальних мережах численні фото та відео матеріали, на яких озброєні люди захоплюють адміністративні будівлі в Ростові. За оцінкою великого ростовського телеграм-каналу 161.ру захоплено штаб Південного військового округу, будівлю місцевого ФСБ та МВС, а також адміністрації Ростова.

Вранці в суботу в одному з телеграм-каналів «Вагнера» з’явилося відео бесіди Пригожина із заступником міністра оборони Юнус-Беком Євкуровим та заступником голови ГРУ Володимиром Алексєєвим у штабі Південного військового округу в Ростові.

На відео Пригожин пояснює, що ПВК «Вагнер» заблокував Ростов, щоб «отримати» начальника Генштабу Герасимова та міністра оборони Шойгу: «Ми хочемо отримати начальника Генштабу та Шойгу. Поки їх не буде, ми знаходимося тут, блокуємо місто Ростов і йдемо до Москви «

«Забирайте», – весело відповідає йому Алексєєв, який напередодні записав звернення до «вагнерівців», у якому звинуватив їх у держперевороті та закликав «одуматися».

  • 14
  • 24.06.2023 08:49
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
08:49
Хочемо отримати Герасимова та Шойгу: бойовики “Вагнера” захопила владу в Ростові та рушили на Москву
Україна
08:21
Росія завдала масований ракетний удар по містам України: є загиблі
Україна
07:28
Вночі росіяни атакували Україну ракетами та дронами: вибухи лунали у Запоріжжі і на Хмельниччині
Україна
21:34
Заборгував навіть власній родині – з фейковим генералом Марчуком судиться матір його дітей
Україна
19:15
ЗСУ наступають на Мелітопольському і Бердянському напрямках: яка там ситуація
Світ
15:05
Військових у Москві підняли по тривозі через загрозу диверсій України
Україна
07:52
Підірвано мости, що з’єднують Крим з материком: в’їзд на півострів закрито
Україна
07:35
Вночі Одещину атакували “Шахеди”: один влучив у ціль
Україна
06:55
У Києві стався вибух у багатоповерхівці: є загиблий
Світ
21:24
Чи варто переходити з Android на iOS: 15 причин, про які варто подумати
Світ
21:18
Ірландський віскі: особливості стилю та тонкощі виготовлення
Світ
19:04
Шамани на батьківщині Шойгу провели обряд за перемогу у війні
Світ
18:39
Глава МЗС Німеччини Бербок заявила про 30 років кумівства та корупції в Україні
Україна
13:45
Українські війська можуть розпочати наступ через пересохле Каховське водосховище — BILD
Світ
08:20
Безпілотники атакували Підмосков’я: біля військової частини пролунали вибухи
Україна
06:27
Захід України вночі атакували «Шахеди»
Україна
18:02
Росіяни замінували охолоджувачі Запорізької АЕС: Буданов попередив про небезпеку
Світ
17:50
Держдума РФ звільнила учасників війни з Україною від відповідальності за кримінальні злочини
Україна
10:43
ЗСУ просуваються на Мелітопольському та Бердянському напрямках
Україна
07:14
Ворог завдав масованого ракетного удару по Запоріжжю
Україна
06:43
Росіяни атакували Київ “Шахедами”: збито два десятки цілей
Світ
17:39
У Молдові визнали проросійську партію «Шор» неконституційною: її розформовано
Світ
15:05
У Китаї заявили про катастрофу військового авторитету Росії
Україна
08:56
В Міноборони підтвердили звільнення П’ятихаток і ще семи населених пунктів на півдні
Україна
07:18
ППО знищили над Одещиною всі чотири “Калібри”

Головне

Світ
08:49
Хочемо отримати Герасимова та Шойгу: бойовики “Вагнера” захопила владу в Ростові та рушили на Москву
Україна
07:35
Вночі Одещину атакували “Шахеди”: один влучив у ціль
Україна
06:55
У Києві стався вибух у багатоповерхівці: є загиблий
Україна
06:27
Захід України вночі атакували «Шахеди»
Україна
18:02
Росіяни замінували охолоджувачі Запорізької АЕС: Буданов попередив про небезпеку
Україна
10:43
ЗСУ просуваються на Мелітопольському та Бердянському напрямках
Україна
07:14
Ворог завдав масованого ракетного удару по Запоріжжю
Україна
07:18
ППО знищили над Одещиною всі чотири “Калібри”
Світ
12:03
Путін заявив, що Залужний може бути за кордоном: пропаганда РФ розганяє новий фейк
Світ
09:24
Байден підтримав вступ України до НАТО за спрощеною процедурою
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Хочемо отримати Герасимова та Шойгу: бойовики “Вагнера” захопила владу в Ростові та рушили на Москву
Світ
24.06.2023 08:49
ТОР
Росія завдала масований ракетний удар по містам України: є загиблі
Україна
24.06.2023 08:21
ТОР
Вночі росіяни атакували Україну ракетами та дронами: вибухи лунали у Запоріжжі і на Хмельниччині
Україна
23.06.2023 07:28

Популярне

ТОР
Військових у Москві підняли по тривозі через загрозу диверсій України
22.06.2023 15:05
ТОР
ЗСУ наступають на Мелітопольському і Бердянському напрямках: яка там ситуація
22.06.2023 19:15
ТОР
Вночі росіяни атакували Україну ракетами та дронами: вибухи лунали у Запоріжжі і на Хмельниччині
23.06.2023 07:28

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2023, «VLASTI.NET»"
Казино України - топ рейтинг