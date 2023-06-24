Хочемо отримати Герасимова та Шойгу: бойовики “Вагнера” захопила владу в Ростові та рушили на Москву

Менше 10 години знадобилося бойовикам ПВК «Вагнер», значну частину яких становлять помиловані президентом Путіним за участь у війні проти України злочинці, щоб захопити владу в одному з найбільших міст півдня Росії — Ростові-на-Дону.

У п’ятницю ввечері глава «Вагнера» Євген Пригожин звинуватив російських військових в обстрілі «вагнерівців», які відпочивали в тилу, і пообіцяв закликати до відповіді чиновників Міноборони, починаючи з міністра Сергія Шойгу. Пізніше в одному з аудіо-повідомлень у своєму телеграм-каналі Пригожин уточнив, що його бойовики прямують до Ростова, де розташовані штаби Південного військового округу та «спеціальної військової операції» проти України.

Міноборони заявило, що твердження Пригожина про обстріл бойовиків «Вагнера» не мають жодних підстав. У зв’язку із цими заявами ФСБ Росії порушило проти Пригожина кримінальну справу за фактом призову до збройного заколоту.

На ранок жителі Ростова почали викладати в соціальних мережах численні фото та відео матеріали, на яких озброєні люди захоплюють адміністративні будівлі в Ростові. За оцінкою великого ростовського телеграм-каналу 161.ру захоплено штаб Південного військового округу, будівлю місцевого ФСБ та МВС, а також адміністрації Ростова.

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Вранці в суботу в одному з телеграм-каналів «Вагнера» з’явилося відео бесіди Пригожина із заступником міністра оборони Юнус-Беком Євкуровим та заступником голови ГРУ Володимиром Алексєєвим у штабі Південного військового округу в Ростові.

На відео Пригожин пояснює, що ПВК «Вагнер» заблокував Ростов, щоб «отримати» начальника Генштабу Герасимова та міністра оборони Шойгу: «Ми хочемо отримати начальника Генштабу та Шойгу. Поки їх не буде, ми знаходимося тут, блокуємо місто Ростов і йдемо до Москви «

«Забирайте», – весело відповідає йому Алексєєв, який напередодні записав звернення до «вагнерівців», у якому звинуватив їх у держперевороті та закликав «одуматися».

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