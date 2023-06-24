Для Путіна наступні 24 години мають вирішальне значення — CNN.

Вперше за 23 роки правління російський диктатор Володимир Путін зіткнулося із такою серйозною загрозою для своєї влади.

Про це пише CNN.

Раніше це було неможливо. Адже будь-які критики Путіна просто зникали, випадали з вікон чи труїлися «новачком». Проте зараз п’ята за величиною армія світу має уїк-енд, коли братовбивство — звернення зброї проти своїх товаришів по службі — єдине, що може врятувати московську еліту від краху.

На думку видання, підрозділи ПВК «Вагнер» щось схоже на заколот уже давно планували. І тепер у російської еліти екзистенційний вибір між президентським режимом, що хитається, і темним корисливим Франкенштейном, створеним ним для виконання своєї брудної роботи, який звернувся проти своїх господарів.

Чим би не закінчився заколот, зрозуміло, що з цього моменту путінський режим не зможе повернути собі колишній контроль у країні.