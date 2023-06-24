Для Путіна наступні 24 години мають вирішальне значення — CNN.Читати цю новину російською мовою
Вперше за 23 роки правління російський диктатор Володимир Путін зіткнулося із такою серйозною загрозою для своєї влади.
Про це пише CNN.
Раніше це було неможливо. Адже будь-які критики Путіна просто зникали, випадали з вікон чи труїлися «новачком». Проте зараз п’ята за величиною армія світу має уїк-енд, коли братовбивство — звернення зброї проти своїх товаришів по службі — єдине, що може врятувати московську еліту від краху.
На думку видання, підрозділи ПВК «Вагнер» щось схоже на заколот уже давно планували. І тепер у російської еліти екзистенційний вибір між президентським режимом, що хитається, і темним корисливим Франкенштейном, створеним ним для виконання своєї брудної роботи, який звернувся проти своїх господарів.
Чим би не закінчився заколот, зрозуміло, що з цього моменту путінський режим не зможе повернути собі колишній контроль у країні.
- 11
- 24.06.2023 18:36
Останні новини
Головне
Киев
Коментарі до цієї новини: