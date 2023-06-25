Розвідка США знала про підготовку Пригожиним заколоту проти Путіна

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Розвідка США знала про підготовку Пригожиним заколоту проти Путіна
Американська розвідка вважає, що керівник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин планував кинути серйозний виклик російському військовому керівництву протягом досить тривалого часу.

Про це повідомило CNN із посиланням на джерела. Але, за їхньою інформацією, була незрозуміла кінцева мета планів Пригожина.

За словами двох співрозмовників, на початку цього тижня співробітники розвідки США поінформували лідерів Конгресу, відомих як «Банда восьми», про пересування «Вагнера» і нарощування техніки поблизу Росії.

Представники американських і західних розвідок бачили ознаки того, що Пригожин готувався до такого кроку, в тому числі шляхом накопичення зброї і боєприпасів.

Крім того, за словами одного з джерел CNN, вони вважають, що заяви Пригожина про нестачу боєприпасів для операцій в Україні були навмисним обманом, щоб допомогти закласти основу для потенційного військового виклику російському керівництву.

Джерело, знайоме з розвідданими, повідомило, що «все відбувалося дуже швидко», і було важко зрозуміти, наскільки серйозно Пригожин погрожував російським військовим і куди він збирається відвести свої війська.

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  • 25.06.2023 07:50
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