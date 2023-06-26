Показали майстер-клас: Пригожин вийшов на зв’язок та розкрив подробиці маршу на Москву.

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вийшов на зв'язок вперше після його маршу на Москву 24 червня.

Аудіозапис виступу Пригожина виклала його пресслужба.

За його словами, марш на Москву вагнерівці розпочали через несправедливість, і дорогою, на землі, не вбили жодного солдата.

Пригожин уточнив, що за добу його бійці пройшли кілька сотень кілометрів, не дійшовши всього близько 200 км до Москви.

“Зайшли та повністю взяли під контроль місто Ростов. Мирні жителі були раді бачити нас… Ми показали майстер-клас, яким чином мало виглядати 24 лютого 2022 року”, – сказав ватажок “Вагнера”.

Пригожин запевнив, що він не мав мети повалення існуючого режиму та “законно обраної влади”, про що багато разів говорилося.

«Розгорнулися ми для того, щоб не проливати кров російських солдатів», – пояснив він. За його словами, ПВК скористалася пропозицією самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Він нібито «протягнув руку і запропонував знайти шляхи вирішення для подальшої роботи ПВК «Вагнер» у законній юрисдикції».