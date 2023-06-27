США не бачать підготовки Росією застосування ядерної зброї чи підриву ЗАЕС

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США не бачать підготовки Росією застосування ядерної зброї чи підриву ЗАЕС
США наразі не вважають "неминучою" загрозу підриву російськими окупантами Запорізької АЕС, попри останні повідомлення України про підготовку Росією теракту.

Про це заявив представник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

«Я не збираюся вдаватися до конкретних розвідувальних даних. Скажу лише, що ми дуже уважно стежимо за цим. Ми бачили ці звіти. Як ви знаєте, у нас є можливість моніторити радіоактивність поблизу станції, і ми не бачили жодних ознак того, що ця загроза є неминучою. Але ми стежимо за цим дуже, дуже уважно», – сказав він на брифінгу.

Відповідаючи на додаткове питання щодо можливості застосування Росією ядерної зброї, Кірбі сказав, що США наразі не бачать і цього.

«Скажу одне − що Росія є ядерною державою. І ми відстежуємо, наскільки це можливо, стратегічну позицію Росії, її ядерний потенціал. Це продовжується.

І ми не бачимо жодних ознак − окрім бурхливої риторики − ми не бачимо жодних ознак того, що є якийсь намір застосувати ядерну зброю на території України», – зазначив посадовець.

Він також додав, що США «не зробили нічого і не бачили нічого, що могло б змусити Америку змінити її власні стратегічні сили стримування».

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  • 27.06.2023 06:20
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