Обрав не той бік: у Росії заарештований генерал Суровікін

Замкомандувача об'єднаного угрупування російських військ в Україні генерала Сергія Суровікін заарештовано.

Про це повідомило The Moscow Times з посиланням на два джерела, близькі до апарату Міноборони. Офіційно відомство не коментувало ці відомості.

“Там історія з ним була не ОК. Для влади. Більше нічого не можу говорити”, — прокоментувало причину арешту одне із джерел.

«Будуть новини у контексті Пригожина. Мабуть, він [Суровікін] обрав бік [Пригожина під час заколоту], і його за яйця хапнули», – сказало друге джерело. На запитання про те, де зараз знаходиться генерал, він відповів: «Цю інформацію у нас навіть внутрішніми каналами не коментують».

Чутки про арешт Суровікіна раніше опублікував військовий блогер Володимир Романов. За його інформацією, генерала заарештували ще 25 червня – наступного дня після спроби військового перевороту засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. За його даними, Суровікін перебуває у СІЗО «Лефортове».