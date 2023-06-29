Шостий мільярдер відмовився від громадянства Росії

Російський бізнесмен Ігор Макаров відмовився від паспорта РФ, він став щонайменше шостим мільярдером, який зробив це після початку війни в Україні.

Про це пише Forbes.

Макаров має паспорт Кіпру, який він отримав в обмін на інвестиції в 2008–2012 роках. Останніми роками бізнесмен живе на три країни — на Кіпрі, США та півночі Італії.

За оцінкою Forbes, мільярдер володіє статками в $2,2 млрд. Компанія «Ітера», яку він заснував у 1990-х, перепродавала туркменський газ. У 2013 році Макаров продав свою частку в ній «Роснефти» за $2,9 млрд, отримавши з них $1,8 млрд. Свої статки він надалі збільшив за рахунок інвестицій на західних ринках.