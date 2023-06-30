Трамп заявив, що Україні доведеться віддати частину території Росії задля припинення війни

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що Путін «дещо ослаблений» внаслідок невдалого заколоту і тому настав час Сполучених Штатів спробувати домовитися про мирне врегулювання шляхом переговорів між Росією та Україною.

Свою думку Трамп висловив у телефонному інтерв’ю агентству Reuters.

«Я хочу, щоб люди перестали помирати на цій безглуздій війні», – заявив він.

Трамп, який зараз лідирує в опитуваннях громадської думки в США серед кандидатів у президенти від республіканців, не виключив, що київській владі доведеться поступитися частиною української території Росії, щоб зупинити війну.

Трамп сказав, що якби він був президентом, все залежало б від переговорів, і що українці, які самовіддано захищають свою землю, «заслуговують на велику похвалу і повагу».

«Я думаю, що вони мають право залишити собі більшу частину того, що вони заробили, і я думаю, що і Росія на це погодилася б. Потрібен добрий посередник чи переговорник, а у нас його зараз немає», – цитує Трампа Reuters.

«Я думаю, найголовніше, що США мають зробити зараз – це зібрати обидві сторони разом та помирити Росію та Україну. Це можна зробити, настав час зробити це, зібрати дві сторони разом і досягти миру», – заявив Трамп, який сподівається стати кандидатом у президенти від Республіканської партії на виборах 2024 року.