Рубль продовжує падати після заколоту Пригожина

Російський рубль оновив мінімуми невдовзі після відкриття торгів на Московській біржі. Курс євро перевищив 96 рублів вперше з 29 березня 2022 року, а долар став дорожчим за 88 рублів - також вперше з 29 березня минуло року.

Про це повідомило ВВС.

Рубль уже падав у понеділок, коли торги відкрилися на тлі новин про заколот Євгена Пригожина та ПВК «Вагнер», який розпочався в ніч на п’ятницю і вже ввечері в суботу був припинений. Але у понеділок російська валюта вже вранці відновила свої позиції та повернулася до значень вечора п’ятниці.

Долар демонструє впевнене зростання, незважаючи на відновлення нафтових котирувань, пише у ранковому огляді головний аналітик ПСБ Єгор Жильников.

Аналітик при цьому пов’язав падіння рубля не з політичними подіями, а із закінченням податкового періоду, а також попитом на іноземну валюту після розширення програми викупу акцій торгової мережі «Магніт» у інвесторів із «недружніх країн».