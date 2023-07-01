Директор ЦРУ таємно відвідав Україну: обговорював план мирних переговорів до кінця року

Директор ЦРУ таємно відвідав Україну: обговорював план мирних переговорів до кінця рокуЧитати цю новину російською мовою
Під час таємного візиту в Україну директора ЦРУ Вільяма Бернса на початку цього місяця українська влада розкрила йому стратегію повернення окупованих Росією територій і початку переговорів про припинення вогню з Москвою до кінця року.
Про це повідомило The Washington Post з посиланням на джерела.
За інформацією видання, поїздка Бернса, про яку раніше не повідомлялося, включала зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та вищим керівництвом української розвідки.
Метою візиту було підтвердити прихильність адміністрації США щодо обміну розвідувальними даними, які допоможуть Україні захистити себе.
Публічно українські посадовці висловлювали розчарування з приводу критики темпів контрнаступу, які до цього часу мали місце.
Але, як твердять джерела, в приватних розмовах військові планувальники в Києві передали Бернсу та іншим «бичачу» впевненість у тому, що їхня мета – відвоювати значну територію до осені; перемістити артилерію і ракетні системи до кордону з контрольованим Росією Кримом; просунутися далі на схід України, а потім розпочати переговори з Москвою вперше після того, як мирні переговори зірвалися в березні минулого року.
«Росія піде на переговори лише тоді, коли відчує загрозу», – сказав високопоставлений український чиновник.
ЦРУ відмовилося дати оцінку Бернсом перспективам наступу.
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- 01.07.2023 07:51
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