У Китаї на хімічному заводі стався потужний вибух

На хімічному заводі у міському повіті Гуйсі провінції Цзянсі на південному сході Китаю стався вибух. Інформації щодо постраждалих немає.

Про це повідомило Центральне телебачення Китаю.

Вибух стався близько 12:00 за місцевим часом. Завод належить компанії Jiangxi Qiantai New Materials.

Повідомлень про загиблих та постраждалих наразі не надходило. Невідомо, скільки людей було на заводі під час вибуху.

Причину вибуху не встановлено. На місці працюють пожежники, рятувальники та працівники правоохоронних органів.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео