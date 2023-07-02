На Кубані пролунав вибух біля військового аеродрому

У Росії на Кубані біля військового аеродрому стався вибух, ймовірно, ППО збила ракету.

У місті Приморсько-Ахтарську у Краснодарському краї стався вибух, повідомили місцеві жителі. У соцмережах з’явилися відео з Приморсько-Ахтарська, на яких видно чорний дим і чутно сирену. Очевидці кажуть, перед пожежею чули вибух.

Телеграм-канал Mash стверджує, що у Приморсько-Охтарську системи ППО збили ракету, яка нібито намагалася атакувати склад ПММ на території військового аеродрому.

За даними Baza, вибух стався за 200 метрів від місцевого аеродрому, на місці вибуху виникла вирва 10 метрів у діаметрі і близько чотирьох метрів завглибшки. Вибух стався за 200 метрів від місцевого аеродрому.

Влада регіону це не коментувала.

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