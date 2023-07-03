ФСБ відзвітувала про запобігання замаху на гауляйтера Криму Аксьонова

ФСБ повідомила про затримання росіянина, який нібито готував замах на гауляйтера окупованого Криму Сергія Аксьонова.

Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ.

За версією спецслужби, 35-річного громадянина Росії було завербовано українською розвідкою. Чоловік нібито пройшов навчання мінно-вибухової справи в Україні та планував підірвати автомобіль Аксьонова.

«Однак довести злочинний намір до кінця підривник не встиг, оскільки при вилученні зі схованки вибухового пристрою він був затриманий», – заявили у відомстві.

ФСБ стверджує, що затримала його, коли він забирав бомбу зі схованки. Проти росіянина порушили кримінальну справу за статтями про замах на теракт та незаконне придбання вибухівки.