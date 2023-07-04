Син афериста насолоджується життям за кордоном

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Син афериста насолоджується життям за кордоном
Віталій Юрченко, відомий як «Фелікс», вже багато років заробляє на життя виключно аферами.

Віталій Юрченко, відомий як «Фелікс», вже багато років заробляє на життя виключно аферами. Причому це не просто шахрайські схеми. Левова частка його оборудок завжди пов’язана з тим, щоби втертися в довіру до людини, навіть увійти всередину сім’ї. А потім залишити без засобів для існування. Шантаж, здирництво, обман та шахрайство – це не повний список проектів «Фелікса». Свого сина, Яна Юрченко, аферист ще у неповнолітньому віці почав навчати, як отримувати гроші і при цьому не працювати.

схеми хлопець вивчав ще коли був школяром. Разом із татом вони наклеювали фальшиві QR-коди на оголошення про збір коштів для ЗСУ та хворих дітей. В результаті всі, хто хотів взяти участь в таких зборах, перераховували гроші на рахунок Юрченка. Тепер син шахрая живе та навчається за кордоном. Ян Юрченко буває і в Європі, і в Сполучених штатах, часто світиться в Мілані. Замість розклеювання фальшивих кодів він нині захоплюється фотографією, моделінгом та музикою. Тим часом, батько заробляє на красиве життя для хлопчика.

Те, що ці кошти були отримані через найогидніші оборудки, аж ніяк не впливає на безтурботне існування сина в еміграції. А от сам «Фелікс» вже змушений тікати – після всіх справ йому таки довелося заховатися та лягти «на дно». Його продовжують розшукувати ошукані та ображені ним люди.

Источник: Інформатор

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  • 04.07.2023 12:07

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