Как ухаживать за детской посудой

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Как ухаживать за детской посудой
Посуда для малышей имеет свои особенности, поскольку она предназначена для использования детьми.

Посуда для малышей имеет свои особенности, поскольку она предназначена для использования детьми. Их кожа и организм более чувствительны к бактериям и химическим веществам, чем у взрослых. Ненадлежащий уход за детской посудой может стать причиной расстройства желудка или даже появления аллергической реакции.

В данной статье мы рассмотрим основные правила по уходу за детской посудой. А качественные моющие средства для нее предлагает магазин товаров для дома Casa Curata. Весь ассортимент можно посмотреть в онлайн-режиме на официальном сайте магазина.

Правила ухода за детской посудой

Следуйте простым и эффективным рекомендациям:

  1. Используйте мягкую губку или щетку, чтобы не повредить поверхность.
  2. Мойте приборы под горячей проточной водой.
  3. Выбирайте моющее средство, предназначенное специально для детской посуды. Такие продукты обычно содержат мягкие и безопасные ингредиенты, которые не задерживаются на поверхности и не вредят малышу.
  4. Тщательно промывайте приборы от моющих средств и остатков пищи.
  5. Стерилизуйте посуду для детей младше 6 месяцев.
  6. Вытирайте насухо посуду после мытья и храните ее в сухом прохладном месте, куда не попадают прямые солнечные лучи.
  7. Отдавайте предпочтение ручному мытью. Некоторые виды детской посуды, содержащие декоративные элементы или имеющие специальные покрытия, не подходят для мытья в посудомоечной машине.
  8. Регулярно проверяйте состояние детской посуды на наличие повреждений, чтобы избежать травмирования.

Если на посуде заметны трещины, сколы, потеря цвета и прочие повреждения, то нужно ее незамедлительно заменить.

Как выбрать безопасное моющее средство

Рекомендации по выбору моющего средства для детской посуды:

  1. Средство для мытья детской посуды не должно содержать агрессивных химических веществ, таких как хлор или фосфаты.
  2. При наличии аллергии у ребенка выбирайте моющее средство с пометкой «гипоаллергенное» или «для чувствительной кожи» – они мягкие, не вызывают раздражения.
  3. Отдавайте предпочтение средствам, содержащим натуральные ингредиенты, и торговым маркам, которые акцентируют внимание на использовании натуральных компонентов.

Иногда на товарах указываются различные сертификации: «безопасно для детей» или «прошло клинические испытания», «одобрено педиатрами». Такие отметки могут дать вам дополнительную уверенность в безопасности продукта.

Прежде чем оформить заказ на сайте: https://casacurata.md/ru/, вы можете обратиться за консультацией к специалисту магазина Casa Curata, который поможет сделать правильный выбор с учетом возраста и индивидуальных особенностей вашего ребенка.

Источник: Власти.нет

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  • 04.07.2023 15:48

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