Загроза підриву Запорізької АЕС складає 50/50, – Подоляк

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк оцінює загрозу теракту на Запорізькій АЕС як 50/50.

Свою оцінку він озвучив в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

«П’ятдесят вже на п’ятдесят. Чому? Тому що з одного боку вони (Росія, – ред.) розуміють: світ дивиться уважно. І вони розуміють наслідки юридичного характеру, в тому числі для «Росатому» – вони будуть однозначно, якщо щось Росія схоче зробити», – каже Подоляк.

Він пояснив, що РФ використовує терористичні методи ведення війни, тому що протидіяти наступальним операціям не має сили. Таким чином Кремль хоче запобігти програшу будь яким-шляхом.

Нагадаємо, керівник ГУР МО Кирило Буданов в інтерв’ю The War Zone розповів, що у росіян вже все готово для здійснення підриву Запорізької АЕС.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба, коментуючи ситуацію на Запорізькій АЕС заявив, що Росія готує новий план.

За інформацією мера Енергодара, Запорізьку АЕС покинув персонал із “Росатома” та частина колаборантів.