Росія формує нову загальновійськову армію перед самітом НАТО

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Росія формує нову загальновійськову армію перед самітом НАТО
Росія формує нову загальновійськову армію у складі Північного флоту, мабуть, для того, щоб продемонструвати свою готовність до боротьби з НАТО.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

Там послалися на інформацію російського видання «Известия» з посиланням на джерело в міноборони про те, що 14-й армійський корпус Північного флоту буде переформований в нову загальновійськову армію з підлеглими їй мотострілецькими бригадами, дивізіями і полками.

«Известия» припустили, що 14-та та 200-та бригади 80-го армійського корпусу будуть переформовані в дивізію при новій загальновійськовій армії.

В ISW зазначили, що російські армійські корпуси до вторгнення в Україну в 2022 році існували лише у складі флотів і значною мірою виконували ті ж самі функції, що й загальновійськові армії.

«Таким чином, повідомлення про рішення сформувати нову загальновійськову армію, ймовірно, є позерством напередодні саміту НАТО 11-12 липня, покликаним показати військову відповідь Росії на вступ Фінляндії і, можливо, Швеції до альянсу», – йдеться у звіті аналітиків.

Вони також додали, що підвищення рівня 14-го армійського корпусу до рівня загальновійськової армії не збільшить російський бойовий потенціал, і неясно, де російське військове керівництво зможе знайти особовий склад та техніку, які будуть потрібні для того, щоб нова організація принесла значну користь.

  • 199
  • 05.07.2023 06:19
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