Сі Цзіньпін застеріг Путіна від ядерної атаки в Україні

Глава Китаю Сі Цзіньпін особисто застеріг президента РФ Володимира Путіна від застосування ядерної зброї в Україні.

Про це написало Financial Times із посиланням на слова західних та китайських офіційних осіб.

Послання було зроблено під час державного візиту президента Китаю до Москви у березні. З того часу китайські офіційні особи приватно взяли на себе відповідальність за те, що переконали російського президента відмовитися від його завуальованих загроз застосування ядерної зброї проти України.

За словами старшого радника китайського уряду, стримування Путіна від використання такої зброї було центральним елементом кампанії Китаю щодо відновлення зіпсованих зв’язків із Європою.

Якби Росія застосувала ядерну зброю в Україні, «все це було б мінусом для Китаю», заявив FT один чиновник.