ЗСУ успішно наступають на південь від Бахмута в районі Кліщіївки

ЗСУ мають успіх у наступі в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку.

Про це повідомив речник Генштабу Збройних сил України Андрій Ковальов.

За його словами, Сили оборони України продовжують чинити тиск на фланги навколо Бахмута, противник використовує резерви для стримування українського просування.

Раніше у середу російський «військор» Олександр Сладков повідомив, що російські війська нібито відступили з Кліщіївки. Однак, цю інформацію офіційно ніхто не підтвердив.

Водночас як російські, так і українські джерела повідомляють, що ЗСУ ведуть активні наступальні дії в районі Кліщіївки, ситуація у російських військ, що обороняються, там складна.

Кліщіївка розташована на південь від Бахмуту. У разі її звільнення та заняття панівних висот ЗСУ отримують вогневий контроль над південною частиною міста.

Крім того, взяття Кліщіївки відкриває шлях до подальшого просування українських частин у східному напрямку – до села Опитне та важливої траси Бахмут – Горлівка, якою йде постачання російського угруповання у самому місті.