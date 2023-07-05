У Києві у Шевченківському суді пролунали вибухи: подробиці

У Києві у Шевченківському суді пролунали вибухи: подробиціЧитати цю новину російською мовою
У Києві у приміщенні Шевченківського райсуду пролунали вибухи.
За інформацією проросійського видання Страна, обвинувачений у скоєнні теракту 31 серпня 2015 року під Верховною Радою Гуменюк зробив спробу втечі з-під варти.
Він нібито висадив у конвойному приміщенні три гранати, вихопив пістолет і взяв заручника.
Глава МВС Ігор Клименко підтвердив вибух у Шевченківському суді.
«Невстановлений пристрій підірвав у суді в Києві чоловік, якого доставили на засідання», – повідомив він.
Нагадаємо, 31 серпня 2015 року під час акції під Радою, організованою партією Свобода проти імплементації до Конституції особливого статусу Донбасу, учасник мітингу кинув бойову гранату у нацгвардійців.
- 12
- 05.07.2023 18:23
Останні новини
Головне
Киев
Коментарі до цієї новини: