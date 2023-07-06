Протидія корупції, адвокація та громадський контроль захисту бізнесу

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Протидія корупції, адвокація та громадський контроль захисту бізнесу
В даний час постає проблема правильного застосування вимог Закону України «Про засади державної антикорупційної політики на 2021-2025 роки»

В даний час постає проблема правильного застосування вимог Закону України «Про засади державної антикорупційної політики на 2021-2025 роки» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2322-20#Text ) та ухваленої на виконання його вимог Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/220-2023-%D0%BF#Text). Таке правове підґрунтя надає можливість спрощення умов ведення господарської діяльності, приведення чисельних ліцензійних вимог та підзаконних нормативно-правових актів до сучасних вимог, зокрема щодо цифровізації публічного управління, осучаснення нормативів для ефективного ведення бізнесу, яким є наприклад Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та інші подібні, над чим працює створена на початку 2023 року міжвідомча робоча група.

Однією з таких обов’язкових умов антикорупційної політики є прозорість діяльності органів влади та публічного управління, державних підприємств, органів місцевого самоврядування. Правова освіта та інформування населення про вірогідність загроз та спроможність керівників таким чином їм протидіяти є прикладом ефективності їх діяльності.

Такий приклад варто навести у діяльності керівництва ДП «Ліси України» (https://e-forest.gov.ua/struktura/filii-dp-lisy-ukrainy/ ), до структури якого входять 150 філії, 9 регіональних лісових офіси та інші представництва. Важлива тема забезпечення ефективного управління та економічного зростання під час військової рашиської агресії (https://www.facebook.com/ForestsOfUkraie) з важливим забезпеченням прозорості діяльності та інформування населення про небезпеку викликає спротив у економічних конкурентів та не чистих на руку політичних ділків, які вже скомпрометовані своїми неординарними та провокативними діями на грані порушення закону.

Замовна інформаційна кампанія за допомогою медійних можливостей блогерки та так званої громадської діячки Марії Барабаш (https://m.facebook.com/mariabarabashofficial?eav=Afba9GAHujgmmhWcd1Sl-fMTGdNHaIGLPRQsKb6s__Qzpw1ODqj1Cwznpf0kBRPcjO4&paipv=0), яка розпочала інтенсивну інформаційну кампанію з розміщення в системі Інтернет перекрученої інформації про начеб то порушення умов процедури проведення тендерних закупівель на послуги приватного підприємства з інформування про господарську діяльність ДП «Ліси України», виконання своїх статутних зобов’язань про забезпечення прозорості у своїй діяльності та безпеки користувачів на суму близько 5 (п’яти) млн.грн. Вказана тендерна процедура була проведена відкрито, прозоро та у відповідності до вимог закону (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-05-12-012578-a?fbclid=IwAR3H4JHNr4TABAXCkRFY9IH39EudHiC6_a24SWA3B1YizOWL5iS0JbW7O4ставити), а намагання створювати супротив законній господарській діяльності суб’єкта господарювання межує з етичними нормами та нормами кримінального законодавства України, що потребує фахового вивчення та належної процесуальної правової оцінки.

Вся зазначена інформаційна кампанія проводиться на тлі створення позитивної думки про дії одіозного, хоч й провласного політика Миколи Тищенка (https://telegraf.com.ua/…/5798517-nad-ukrainskimi…) на електронному ресурсі «Телеграф», в контексті боротьби за владу в управлінні лісовим господарством України. Мова йде про призначення зручного керівника на пост глави Державного Агентства лісових ресурсів, яке по статуту безпосередньо впливає на діяльність ДСГП «Ліси України», що дасть можливість впливати на величезні мільярдні прибутки підприємства з продажу деревини.

В запалі виконання такого замовлення виконавці не гребують навіть посилатися на органи влади та конкретних посадових осіб, що має бути зупинено та відповідним чином оцінено.

Все це показує про брудні та корисливі наміри замовників та наводить на думку про те, що в тилу набирають оберти політичні ігрища з корупційними інструментами, а тому громадськості потрібно посилювати протидію корупції, оскільки під час щоденних масованих ракетних обстрілів, втрат на фронті та серед мирного населення стає незрозумілим таке відношення таких медіа та бізнес ділків до безпеки країни і до тисяч покладених життів героїв УКРАЇНИ.

Адвокат, член Комітету захисту бізнесу Київської ТПП,

Директор Центру антикорупційних досліджень Ігор Печенкін

Ігор Печенкін – Протидія корупції, адвокація та громадський… | Facebook

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  • 06.07.2023 17:01

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