В рази збільшить ліквідацію живої сили та техніки: що змінять у війні касетні боєприпаси

Читати цю новину російською мовою
В рази збільшить ліквідацію живої сили та техніки: що змінять у війні касетні боєприпаси
Застосування касетних боєприпасів, рішення про передачу яких Україні оголосили у п’ятницю Сполучені Штати, у рази збільшать ліквідацію живої сили та пошкодження техніки противника.

Про це в коментарі Military Media Center розповів військовий аналітик Петро Черник.

«Уявіть собі футбольне поле, тому що приблизно таку площу він накриває, і на ньому є в різних кутах кілька одиниць техніки.  Аби уразити її звичайним снарядом треба дуже і дуже прицільно стріляти, це може бути дуже довго і не факт, що буде влучання», — сказав Петро Черник.

Натомість касетний снаряд заходить на висоту 15-20 метрів над землею і на площу більше ніж футбольне поле розкидає субелементи, які вибухають.

«Ці елементи повністю не знищать бронетехніку, але пошкодять. При цьому повністю знищену техніку не забирають з поля бою, а пошкоджену забирають, а це відповідно вимагає колосальних моторесурсів, технічних і людських», — сказав аналітик.

«Тобто цей боєприпас кратно підніме винищення саме живої сили противника і ушкодження його техніки».

При цьому українські війська не будуть використовувати касетні боєприпаси у міській забудові, а лише у районах зосередження російських військ для прориву ліній оборони.

  • 14
  • 08.07.2023 14:29
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Україна
14:29
В рази збільшить ліквідацію живої сили та техніки: що змінять у війні касетні боєприпаси
Світ
06:56
Україна заслуговує на членство в НАТО,- Ердоган
Світ
10:46
ТОП-5 моделей Форд для пригона из США
Україна
07:02
Вночі Україну атакували «шахеди»
Світ
19:37
Дев’ять дронів атакували нафтосховище під Бєлгородом: у небі стовп диму
Україна
17:01
Протидія корупції, адвокація та громадський контроль захисту бізнесу
13:46
Лукашенко заявив про готовність Європи до переговорів щодо України та поскаржився на Зеленського
Україна
10:54
У районі Кліщіївки під Бахмутом точаться потужні бої
Україна
06:49
Російська ракета у Львові влучила в багатоповерхівку: є загиблі і поранені
Україна
18:23
У Києві у Шевченківському суді пролунали вибухи: подробиці
Україна
13:47
ЗСУ успішно наступають на південь від Бахмута в районі Кліщіївки
Світ
09:54
Игровой ноутбук и прочие гаджеты современного пользователя
Світ
08:29
Сі Цзіньпін застеріг Путіна від ядерної атаки в Україні
Світ
06:19
Росія формує нову загальновійськову армію перед самітом НАТО
Україна
18:47
Загроза підриву Запорізької АЕС складає 50/50, – Подоляк
Світ
15:48
Как ухаживать за детской посудой
Світ
14:23
Пригожину повернули 10 млрд рублів, знайдених під час обшуку
Україна
12:07
Син афериста насолоджується життям за кордоном
Світ
06:29
У Москві пролунали вибухи: кажуть про атаку безпілотників
Світ
06:18
Зеленський закликав Байдена негайно запросити Україну до НАТО
Світ
13:41
Как получить в Слотор бонус за регистрацию и обзор онлайн казино
Світ
13:39
Особенности азартного клуба Плей фортуна
Світ
12:47
ФСБ відзвітувала про запобігання замаху на гауляйтера Криму Аксьонова
Україна
06:38
Путін може підірвати Запорізьку АЕС, – Times
Світ
17:16
На Кубані пролунав вибух біля військового аеродрому

Головне

Україна
14:29
В рази збільшить ліквідацію живої сили та техніки: що змінять у війні касетні боєприпаси
Україна
07:02
Вночі Україну атакували «шахеди»
Україна
10:54
У районі Кліщіївки під Бахмутом точаться потужні бої
Україна
18:23
У Києві у Шевченківському суді пролунали вибухи: подробиці
Світ
08:29
Сі Цзіньпін застеріг Путіна від ядерної атаки в Україні
Світ
07:51
Директор ЦРУ таємно відвідав Україну: обговорював план мирних переговорів до кінця року
Світ
19:59
Заколот Пригожина підштовхнув США до можливої передачі Україні ракет ATACMS
Світ
18:08
Показали майстер-клас: Пригожин вийшов на зв’язок та розкрив подробиці маршу на Москву.
Україна
19:14
Росія завершила замінування ЗАЕС, – Буданов
Світ
12:39
Відставка Шойгу: російські ЗМІ називають нових кандидатів на пост міністра
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
В рази збільшить ліквідацію живої сили та техніки: що змінять у війні касетні боєприпаси
Україна
08.07.2023 14:29
ТОР
Україна заслуговує на членство в НАТО,- Ердоган
Світ
08.07.2023 06:56
ТОР
ТОП-5 моделей Форд для пригона из США
Світ
07.07.2023 10:46

Популярне

ТОР
Дев’ять дронів атакували нафтосховище під Бєлгородом: у небі стовп диму
06.07.2023 19:37
ТОР
ТОП-5 моделей Форд для пригона из США
07.07.2023 10:46
ТОР
Вночі Україну атакували «шахеди»
07.07.2023 07:02

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2023, «VLASTI.NET»"
Казино України - топ рейтинг