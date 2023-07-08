В рази збільшить ліквідацію живої сили та техніки: що змінять у війні касетні боєприпаси

Застосування касетних боєприпасів, рішення про передачу яких Україні оголосили у п’ятницю Сполучені Штати, у рази збільшать ліквідацію живої сили та пошкодження техніки противника.

Про це в коментарі Military Media Center розповів військовий аналітик Петро Черник.

«Уявіть собі футбольне поле, тому що приблизно таку площу він накриває, і на ньому є в різних кутах кілька одиниць техніки. Аби уразити її звичайним снарядом треба дуже і дуже прицільно стріляти, це може бути дуже довго і не факт, що буде влучання», — сказав Петро Черник.

Натомість касетний снаряд заходить на висоту 15-20 метрів над землею і на площу більше ніж футбольне поле розкидає субелементи, які вибухають.

«Ці елементи повністю не знищать бронетехніку, але пошкодять. При цьому повністю знищену техніку не забирають з поля бою, а пошкоджену забирають, а це відповідно вимагає колосальних моторесурсів, технічних і людських», — сказав аналітик.

«Тобто цей боєприпас кратно підніме винищення саме живої сили противника і ушкодження його техніки».

При цьому українські війська не будуть використовувати касетні боєприпаси у міській забудові, а лише у районах зосередження російських військ для прориву ліній оборони.