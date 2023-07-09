Вибухи в Криму: окупанти повідомили про нібито збиту ракету

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Вибухи в Криму: окупанти повідомили про нібито збиту ракету
В окупованому Криму знову чули звуки вибухів, колаборанти повідомляють про роботу ППО у Керчі.

«У районі Керчі силами ППО збита крилата ракета», – зазначає гауляйтер Криму Сергій Аксьонов.

Він запевняє, що «пошкоджень та постраждалих немає» та просить кримчан «дотримуватися спокою».

Як повідомляють місцеві ЗМІ, на «горпляжі не було чути нічого, просто грім та хмари».

«В цей же час можна було спостерігати характерні сліди диму та горіння осторонь Тамані», – передає Керч.ФМ.

У районі Капкан перебої із зв’язком.

Глава адміністрації Керчі повідомив про роботу ППО.

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  • 09.07.2023 12:52
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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