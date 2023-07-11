Росіяни на світанку атакували Київ “Шахедами”

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Росіяни на світанку атакували Київ “Шахедами”
Росіяни вранці 11 липня знову атакували Київ "Шахедами", ППО знищила всі ворожі цілі.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

За його словами, ворог вдруге цього місяця атакував Київ з повітря.

За попередніми даними, як і на початку липня, противник застосував баражуючі боєприпаси «Shahed».

«Іранські дрони були запущені з південного напрямку, ймовірно, з Краснодарського краю РФ. Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони», – зазначив Попко.

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  • 11.07.2023 06:54
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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