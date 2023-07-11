Дело обвиняемых во лже-покушении на львовского криминального авторитета Копытко разваливается в суде

Уже седьмой год, как суды не могут разобраться с некогда громким делом о якобы покушении на львовского криминального авторитета Богдана Копытко.

Последний, как известно, вследствие этого «покушения» вовсе не пострадал. Однако, утроенная инсценировка позволила ему буквально закрыть в СИЗО некоторых своих на тот момент достаточно влиятельных оппонентов. Сегодня дело по обвинению якобы заказчика «покушения» Дмитрия Гаврилюк буквально разваливается в судах. Как следует из материалов дела и протоколов заседания в рамках судебного слушания, в этом производстве следователи, прокуроры и судьи, буквально белыми нитками шили «доказательства» обвинения.

Угрозы жизни Копытко и не было

Начнём с явного эпизода, который буквально сразу после «покушения» указывал на то, что реально жизни Копытко ничего не угрожало, и он об этом знал.

Так, Копытко в момент якобы спонтанного на него «покушения», не садился в заминированный автомобиль. Не было даже такой вероятности, ведь передвигался Копытко всегда в другом авто и с другим водителем. А сразу после подрыва машины (вследствие чего погибли охранники) криминальный авторитет публично заявил, что не намерен покидать Украину, так как не переживает за свою жизнь. То есть, уже тогда было очевидно, что никто за Копытко не охотился, и чувствовал он себя в полной безопасности.

Факты давления

Второе обстоятельство, которое уже и так достаточно публично, это системное давление и постоянные угрозы жизни свидетелям обвинения. Одним из исполнителей «покушения» считается некий Станислав Монте. За врем следствия он неоднократно менял свои показания, сначала обвиняя главного подозреваемого в организации «покушения» Дмитрия Гаврилюка, а потом заявляя о его непричастности. Аналогичная история еще с одним свидетелем обвинения – Вадимом Цукерником. Оба, в итоге, признавали в суде, что были подданы пыткам и избиениям, и именно под угрозами физической расправы давали свои первоначальные показания против Гавилюка. Самым интенсивным и недавно ставшим известным эпизодом в этой связи является факт того, что после «покушения» Монте возили к Копытко домой. И это обстоятельство только подтверждает отсутствие реальной угрозы жизни криминальному авторитету.

Позже, уже в разгар войны в Украине, по принуждению Монте снова дал показания против Гаврилюка в обмен на обещания прокурора Назара Мотрука быть выпущенным на волю и мобилизованным на фронт. Но свое обещание прокурор не сдержал, так как был отстранен от этого производства.

В целом, на основании неоднократных заявлений свидетелей обвинения о давлении были даже начаты уголовные производства. Однако следствие в них блокируется, вероятно, теми самими людьми, кто и заказывал избиение.

Человек в машине и отказ назначить экспертизы

Среди нововыявленных обстоятельств в деле еще два – очень красноречивых. Они буквально окончательно развенчивают версию Копытко, которую уже почти 7 лет «обслуживают»прокуроры и ряд львовских судей.

Первое: возле машины, которая взорвалась, был еще один человек – пятый. В самом авто было четверо пассажиров, три из которых погибли. Пятый – предположительно является тем самым стрелком, который и дострелил охранников Копытко. О его наличии (выбежал с поля) все находившиеся на месте «покушения» молчали 7 лет. Скрыл этот факт и один выжавший охранник. Но силуэт загадочного пятого человека с каким-то предметом в руках оказался зафиксированным на видео с регистратора другого автомобиля, ехавшего за взорвавшимся. Видео с этого регистратора представлено суду самим Копытко. От следствия на досудебном этапе он его, похоже, умышленно скрыли. Только сейчас суд начал изучать видео. Неизвестный ранее фигурант, который как будто поджидал авто на месте не далеко от взрыва, до сих пор не установлен. И прокуроры пока отказываются предпринимать хоть какие-то меры, чтобы установить его личность.

Причина, очевидно, кроется во втором важном «открытии». Эксперт, работающий на месте покушения во время допросов в суде дал показания о том, что пули, повлекшие смерть охранников Копытко на самом деле, были выпущены далеко не так, как указано в экспертизах, подложенных к делу. Пулевые отверстия указывали на то, что охранников на самом деле достелили со спины. Но несмотря на такие показания эксперта, львовские судьи уже полтора года отказываются назначить в деле комплексную баллистическую экспертизу по требованию стороны защиты.

Подделка файлов в телефоне

И крайний эпизод из дела, которому судьи Львова были вынуждены уделить внимание, касается подделки данных в телефоне обвиняемого Гаврилюка. В то время, когда изъятый на хранение его мобильный находился якобы у следователя в опечатанном пакете, в этом телефоне появились вызовы исполнителям «покушения». А также там появилось фото с места событий «покушения», но в нем, как оказалось были странным образом стерты все мета-данные. Подлог улик удалось вскрыть в одном из судебных заседаний. И поскольку все происходило под протокол, теперь игнорировать эту фальсификацию обвинению и судьям достаточно сложно.

Судьи и перспективы

Правовые перспективы дела «покушения» на Копытко сейчас уже нулевые. Но судьи, сотрудничающие с самим криминальным авторитетом, пытаются максимально оттянуть момент вынесения приговора. Ведь даже при самом суровом вердикте, что явно в этом деле не возможно, обвиняемых придется отпустить, согласно «закону Савенко». Среди ручных служителей Фемиды – достаточно известные фамилии: скандальная судья Галина Билинская, увольнение которой требовал Совет добропорядочности судей, не менее скандальная Валентина Свиридова закрывшая однажды громкое дело экс-чиновника Госкомзема Львова, который получил 10 взяток, и Наталья Луцив-Шумская, обвиненная недавно в скрытом пособничестве стране-агрессору.

В свете изложенного, можно прогнозировать, что у «дела Копытко» еще будут очень громкие последствия, как в части реальных авторов инсценировки «покушения», так и в части фальсификаторов самого производства.

Напомним, что реальным организатором лже-покушения на Копытко считается Александр Колесник, который находится сегодня под личным его покровительством и опекой львовских прокуроров.

Само «покушение» произошло 29 августа 2016 года. В результате подрыва одного из авто криминального авторитета и дальнейшей стрельбы погибли трое его охранников.